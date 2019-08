Gewelddadige poging diefstal scooter

Omschrijving

Twee bewoners van een woning aan de Willem van Gelre-Gulikstraat in Sittard zien op zaterdag 15 juni rond 17.30 uur hoe de scooter van een bekende wordt gestolen. Een van de bewoners gaat naar buiten om in te grijpen en komt hierbij ten val. De andere bewoner gaat vervolgens met hetzelfde doel naar buiten.

Even verderop ziet de man hoe de verdachten het slot van de scooter proberen te verwijderen. Dan wordt hij door het drietal opgemerkt en door één van hen mishandeld. Het slachtoffer weet een van de verdachten vast te pakken, maar wordt daarop door een andere verdachte meerdere malen met een groot voorwerp op het hoofd geslagen.

Een andere verdachte loopt naar de eerder ten val gekomen man en bedreigt hem meermaals met een steekwapen. Het slachtoffer raakt daarbij niet gewond. Wanneer vervolgens een auto langs de kant van de weg stopt rent het drietal, zonder scooter, weg in de richting van het Cornwallplein. De verdachten verplaatsen zich uiteindelijk in een zwarte BMW 1 serie met panoramadak. Opvallend detail is dat één van de verdachten rossig haar had.