Wie herkent schutter woning Transvaalstraat?

Omschrijving

Op in beslag genomen camerabeelden is te zien dat kort na 1.30 uur een scooterrijder de Transvaalstraat op rijdt. Hij stopt en schiet meerdere keren op de woning en gaat er daarna vandoor, vermoedelijk via de Paul Krugerstraat.



Agenten die direct naar de woning zijn gegaan, vonden meerdere hulzen op straat. De forensische opsporing heeft sporen en beelden veilig gesteld. De ruit van de woning raakte beschadigd. Gelukkig was er niemand in de woning aanwezig.



Informatie?

De scooterrijder draagt een zwarte jas, grijze broek en donkere helm. De scooter is donker van kleur. Wie heeft meer informatie over deze schutter? Heeft u andere informatie wat het team kan helpen in het onderzoek? Bel dan met de gratis tiplijn op 0800-7000 of maak gebruik van het bijvoegde formulier. Uw tips anoniem melden kan ook, via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Het team ontvangt ook graag nog meer camerabeelden. Deze zijn te uploaden via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldpunten/tipformulier-app.html?sid=c0aeed45-9aa2-4995-90ca-cd6c9ae22caa