Overval op supermarkt Hilversum

Supermarkt Attent aan de Minckelersstraat in Hilversum is maandag 25 november rond 17.55 uur overvallen door twee jonge mannen.

Omschrijving

De recherche heeft twee verdachten aangehouden in deze zaak. Het gaat om twee 18-jarige mannen uit Blaricum en Zeewolde. Nog steeds is het team op zoek naar getuigen, om de zaak rond te krijgen. De mannen kwam de winkel binnen en bedreigden de twee aanwezige personeelsleden met een steekwapen. Ze deden vervolgens een graai in de kassa en gingen er vandoor. Ze renden in de richting van de Kamerlingh Onnesweg. De personeelsleden zijn gelukkig niet gewond geraakt.

De politie heeft nog gezocht in de omgeving van de winkel en er is een burgernetbericht uitgegaan, maar de verdachten werden niet aangetroffen.

Er is wel een goed signalement van de kleding van beide verdachten.



Verdachte 1

Jonge man, tussen de 16 en 20 jaar oud

Tenger poster

Hij droeg een zwarte jas met een capuchon en een wit embleem op de linkerschouder

Hij droeg donkere handschoenen.

Verdachte 2