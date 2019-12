Diefstal Duinrell

Op vrijdag 16 augustus wordt in attractiepark Duinrell in Wassenaar een speelautomaat opengebroken door een man en een vrouw.

Zij zijn dan in het gezelschap van twee kinderen. Op camerabeelden is te zien dat de man de kinderwagen zo positioneert dat hij ongezien de speelautomaat weet open te breken. De speelautomaat is vernield en er is een bedrag van €111,- buitgemaakt.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.