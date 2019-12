Straatroof Oosteinde Wateringen

Op donderdag 31 oktober 2019 wordt een 45-jarige vrouw om 13.30 uur, beroofd terwijl zij fietst over het fietspad op het Oosteinde in Wateringen.

Omschrijving

Twee personen hebben haar vanaf een scooter beroofd van haar handtas die in haar fietsmand lag. De handtas is later teruggevonden maar haar portemonnee is ze kwijt. Met de pinpasjes is meerdere keren contactloos betaald bij twee benzinestations in Den Haag. Er worden camerabeelden getoond van de verdachten.