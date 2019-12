Woninginbraak Houtwijk Den Haag

Tussen maandag 21 oktober en dinsdag 22 oktober wordt er ingebroken in een woning in Houtwijk in Den Haag.

De bewoner is op dat moment niet thuis vanwege een korte vakantie. De kluis is meegenomen waarin o.a. twee digitale camera's zaten en sieraden. Op camerabeelden worden de twee verdachten getoond.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.