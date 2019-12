Diefstal Goudsmid Thomsonlaan Den Haag

Zij kijken kort rond in de winkel. Vervolgens creëren de vrouwen chaos door veel vragen te stellen aan de verkoopmedewerkster die daardoor verschillende goederen moet laten zien. Rond 13.50 uur komt er een man de winkel in, die daarvoor al geruime tijd voor de winkel op straat staat. Ook hij zorgt dat de chaos in de winkel compleet wordt waardoor de verkoopster, de vitrines die normaal gesproken op slot zijn, open laat staan. Er worden zes ringen met een waarde van 1500 euro uit de vitrines weggenomen en geld uit de kassa. In Team West worden de twee vrouwen en de man getoond.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.