Overval supermarkt Quick-E Den Haag

Om 21.45 uur komen de twee mannen binnen en bedreigen de eigenaar met een mes en een wapen. Voorafgaand aan de overval staan zij met nog een andere man in een portiek. Mogelijk is hij ook betrokken bij de overval. Na de overval vluchten de twee mannen beiden een andere kant op. Een van de overvallers is inmiddels aangehouden. Op camerabeelden wordt de andere overvaller en de mogelijk derde verdachte getoond.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met Team Criminele Inlichtingen 06-57876279.