Inbraken Overloon

Laatste update: 10-12-2019 | 09:32 Zaaknummer: 2019228426 Datum delict: 02-11-2019 Plaats delict: Overloon

In de nacht van 2 november 2019 is er twee keer geprobeerd in te breken in Overloon. De twee verdachten staan op camerabeeld. Wij zijn op zoek naar hun Identiteit!