Video: Verdachten shouldering gezocht

Omschrijving

Donderdagochtend 31 oktober sluiten twee vrouwen in een supermarkt op de Brusselsepoort in Maastricht in de rij voor de kassa aan. Wanneer de beoogde slachtoffers, een hoogbejaard echtpaar, hun boodschappen willen afrekenen, stelt een van de twee vrouwen net op dat moment een vraag aan de kassamedewerker en zorgt op die manier voor afleiding. De andere verdachte maakt daar gebruik van door vervolgens de pincode af te kijken. Op de nabijgelegen parkeerplaats vraagt het duo het slachtoffer de weg. In de afleiding die daarop ontstaat, wordt haar pinpas gestolen. Bij diverse pinautomaten worden daar vervolgens duizenden euro’s mee buit gemaakt.



Nader onderzoek wees uit dat dit zeker niet de eerste keer is dat dit duo zich hieraan schuldig maakt. Precies diezelfde werkwijze passen ze namelijk ook vrijdagochtend 25 oktober toe in een supermarkt in Nuth. Ook hier is het slachtoffer wederom een nietsvermoedend bejaarde dame.

De twee vrouwen die hiervoor verantwoordelijk lijken, zijn op diverse plekken goed in beeld gebracht op bewakingsbeelden.