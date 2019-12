Getuigen straatroof Barendrecht gezocht

Omschrijving

De politie is op zoek naar getuigen van deze straatroof. Tijdens het voorval heeft het slachtoffer mensen langs horen fietsen. Ook stopte na het voorval een scooter die nog achter de daders is aangereden. Bent u rond 20.30 uur in de buurt van het tunneltje geweest dan heeft u mogelijk informatie die waardevol kan zijn in het opsporingsonderzoek. Neem contact op met de politie via de Opsporingstiplijn: 0800-6070 of vul het tipformulier op deze pagina in. Anoniem melden kan via 0800-7000.