Geld en waardevolle goederen gestolen bij inbraak

Omschrijving

Op donderdag 3 mei 2018 werd rond 13.30 uur, terwijl de bewoners niet thuis waren, in gebroken in de woning. De daders kwamen binnen door de voordeur open te breken. De woning werd doorzocht en kasten overhoop gehaald. De inbrekers vonden contant geld, een duur horloge en Louis Vuitton tassen. Deze goederen zijn door hen meegenomen. Door de politie is een uitgebreid sporen- en buurtonderzoek ingesteld en zijn camerabeelden van omliggende panden veiliggesteld. Op deze beelden zijn de inbrekers te zien. Hun gezichten komen niet duidelijk in beeld maar wel hun signalement. Ondanks dat het al geruime tijd geleden is dat de inbraak heeft plaats gevonden worden deze beelden toch nog gepubliceerd in de hoop met informatie van het publiek deze inbraak op te lossen. De politie wil graag in contact komen met mensen die deze inbrekers denken te (her) kennen. Ook mensen die informatie hebben over deze inbraak worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie.

De politie is te bereiken via 0900 – 8844 of als u anoniem wilt blijven bel dan met de stichting Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000.