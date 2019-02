Brandstichting in woning Tiel

In de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 februari 2019 rond 01.15 uur wordt brand gesticht in een woning aan de Burgemeester van Altenastraat in Tiel.

Vragen

Heeft u iets opvallends gezien in de omgeving die nacht of bijzonderheden voor of na de brandstichting? Dan horen wij dat graag via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook het tipformulier gebruiken.