In de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdag 19 februari wordt uitgebreid aandacht besteed aan een reeks diefstallen van computerapparatuur uit verschillende scholen. Hierbij werd voor tonnen aan computerapparatuur buitgemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat deze diefstallen verband houden met elkaar en de diefstallen in georganiseerd verband worden gepleegd.

Omschrijving

Op maandag 20 augustus ontdekten medewerkers van een school Ermelo dat er een grote partij computerapparatuur was verdwenen. Bij het uitkijken van de bewakingsbeelden zag men hoe twee onbekende mannen op donderdagmiddag 16 augustus de school binnen kwamen lopen. De mannen verbleven geruime tijd in het pand en op de beelden is duidelijk te zien dat ze met karren vol computerapparatuur door de school liepen. Uiteindelijk verlieten de twee het pand. Bij de diefstal werd voor ruim 60.000,- aan computerapparatuur ontvreemd.

Gedurende het opsporingsonderzoek werden er meerdere, soortgelijke diefstallen uit scholen aan dit onderzoek gekoppeld. Ook bij scholen in Arnhem, Apeldoorn en Velp bleek op dezelfde manier voor tonnen aan computerapparatuur te zijn gestolen. De werkwijze van de verdachten bleek bij al deze diefstallen vrijwel identiek. Van al deze diefstallen zijn bewakingsbeelden waarop de verdachten, de werkwijze en de bestelauto duidelijk zijn vastgelegd. Deze beelden worden in de uitzending getoond. De politie sluit niet uit dat deze verdachten verantwoordelijk zijn voor veel meer soortgelijke diefstallen uit scholen in andere delen van het land.

Van de weggenomen computerapparatuur uit de school in Ermelo werden er in Den Bosch 10 Ipads in beslag genomen. Hiervoor werden twee inwoners van Den Bosch als verdachten gehoord. Zij verklaarden de iPads te hebben gekocht in Utrecht.

De uitzending van Opsporing Verzocht wordt op dinsdagavond 19 februari om 20.30 uur uitgezonden op NPO1 en zal de volgende dag om 12.00 uur worden herhaald op NPO2. Na afloop van de uitzending zullen de beelden ook worden gedeeld op social media en politie.nl

De uitzendingen van regionale opsporingsprogramma’s BureauGLD en Bureau Hengeveld zijn op woensdag 20 februari.