Autokrakers in Abcoude/ Hilversum

Twee mannen hebben in november keyless entry auto's gekraakt in Abcoude en Hilversum. Met speciale software versterken ze het signaal van de autosleutel waardoor de auto open gaat. Vervolgens slopen ze apparatuur en sturen uit de auto's.

Omschrijving

KEYLESS

De sleutel van een keyless entry auto is voorzien van een zendertje met een bereik van een paar meter. Als die sleutel in de buurt van de auto komt, springt de auto van het slot als je het portierhendel aanraakt, zónder dat je de sleutel zelf gebruikt. Wat deze autokrakers doen is met speciale software op een laptop het signaal van het zendertje versterken, waardoor het bereik groter wordt. Ze gaan ervan uit dat eigenaren de sleutel in de gang of in ieder geval vlakbij de voordeur bewaren. Door met hun laptop bij de voordeur te staan, pikken ze het signaal van de zender op, de laptop versterkt het signaal en vervolgens springt de auto open als de medeverdachte aan het portierhendel zit.

BEWAKINGSBEELD

Dit overkwam de eigenaren van een Mini Clubman en een BMW in Aboude en de eigenaar van een Mini in Hilversum. Op de bewakingsbeelden zijn dezelfde verdachten te zien.

SIGNALEMENT

De man die met een laptop dichtbij de voordeuren komt, is het beste te zien.

Verdachte 1

- blanke huidskleur

- 1.80 - 1.85m

- donkerblond, opgeschoren haar

- blauwe pet

- groene sjaal

- groene rugzak

Hij droeg een zwarte jas met een opvallende borstzak.

De tweede verdachte is minder goed in beeld. Deze persoon kruipt in de auto's en demonteert het stuur en navigatiesysteem. Hij droeg een rugzak met legerpatroon en een kleine schoudertas.