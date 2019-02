Brand gesticht bij sportschool en kapsalon

Laatste update: 22-02-2019 | 08:32 Zaaknummer: 2018338024 Datum delict: 24-11-2018 Plaats delict: Lelystad-Haven

Bij de sportschool en de kapsalon aan de Ringdijk in Lelystad-Haven is brand gesticht. De politie zoekt de nog onbekende verdachte of verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!