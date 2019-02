Insluiping gevolgd door pinnen met gestolen bankpas

Een insluiper ziet kans om uit een bij een woning aan de Zevenderdrift in Laren geld en goederen te stelen. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Het gebeurt op maandagochtend 22 oktober 2018. Tussen 10.00 uur en 12.00 uur ziet een dief kans om ongemerkt het huis binnen te gaan. Hij gaat er even later vandoor met sieraden, geld en de bankpas van de bewoner.

Vragen