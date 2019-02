Brandstichting in winkelcentrum Schalkwijk

Op 30 december werd in winkelcentrum Schalkwijk brand gesticht in een toilet van een broodjeszaak aan het Floridaplein. Die zondagmiddag rond 15 uur waren er veel mensen die inkopen deden voor oud- en nieuw.

Vragen

Signalement verdachte:

De jongen had kort donker haar en droeg een opvallende blauwe jas die lijkt op een jas van het merk Napapijri. Hij droeg een donkerkleurige sportbroek met witte strepen aan de zijkanten van het bovenbeen en donkerkleurige sportschoenen met witte zolen.

Mensen die meer weten over de brandstichting of weten wie de jongen is met de opvallend blauwe jas, of mensen die getuigen zijn geweest van de brand maar nog niet hebben gesproken met de politie , kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844. Liever anoniem blijven? Bel dan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.