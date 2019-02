Overval telecomwinkel

Omschrijving

De man vertelde over zijn verzameling bankbiljetten en zei dat hij een bepaald bankbiljet van €50 euro zocht.Hierna ging de medewerker naar zijn kantoor om te kijken of hij een geschikt bankbiljet voor de man had. De man liep achter de verkoper aan het kantoor binnen. Hij werd weggestuurd maar kwam weer terug. De man en de verkoper b ekeken de bankbiljetten waarbij de man druk praatte en gebaarde met zijn handen en vervolgens het stapeltje biljetten uit de handen van de verkoper pakte. De verkoper merkte dat enkele biljetten van het stapeltje verdwenen waren en wilde dat de man het kantoor uitging. Hierop bedreigde de man de verkoper met een mes en en ging er met het geld vandoor. Nadat de man de winkel was uitgerend, stapte hij achter in een zilverkleurige Citroen C3 met een Italiaanse kentekenplaat. Tijdens deze overval/wisseltruc bleef de vrouw in de winkel om een klant aan de praat te houden. De verdachten werden niet meer aangetroffen.