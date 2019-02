Overval kledingzaak Kinkerstraat

Die middag is de eigenaar even voor 18.00 uur in de kledingwinkel aanwezig samen met een medewerker en een vriend. Er zijn op dat moment geen klanten in de winkel. Plotseling komen er twee gemaskerde mannen binnen met allebei een vuurwapen en dezelfde grote shopper. Zij bedreigen de drie mannen met hun vuurwapens en terwijl de ene overvaller zich op de kassa richt, stopt de ander een aantal jassen van het merk Para Jumper in een grote shopper. Ook worden er truien van het merk Carlo Colucci in één van de tassen gestopt. Ondanks dat de aanwezige mannen meerdere keren bedreigd worden met de vuurwapens van de overvallers, ziet de eigenaar de kans om naar buiten te rennen. Hij probeert van buiten de deur dicht te duwen, maar zodra de overvallers achter hem aankomen, kan hij niets anders doen dan hen naar buiten laten rennen. De twee verdachten gaan er vervolgens vandoor in de richting van de Tollenstraat. Daar staat op de hoek met de Borgerstaat een scooter klaar waarmee ze wegrijden. De eigenaar doet nog een poging om de achtervolging in te zetten waarbij hij wederom met een vuurwapen wordt bedreigd, maar de overvallers weten te ontkomen. Van de twee verdachten is het volgende signalement bekend:

Vragen

De recherche wil graag weten of er mensen zijn die meer informatie hebben over de twee overvallers. Heeft u hen mogelijk gezien op die zaterdag 8 december rond 18.00 uur of heeft u informatie over de maskers, kleding of hun tassen? Daarnaast wil de recherche graag weten of de gestolen jassen van het merk Para Jumper en de truien van Carlo Colucci ergens te koop zijn aangeboden. Informatie kan worden doorgegeven via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk om het onderstaande tipformulier in te vullen.