Poging inbraak Kantershof

De politie is op zoek naar een jonge man die verdacht wordt van een poging overval op dinsdag 30 oktober in een woning aan de Kantershof in Amsterdam Zuidoost.

Het 46-jarige slachtoffer is boven in haar woning aan de Kantershof als er meerdere keren wordt aangebeld. Uit haar raam ziet zij een mannelijke verdachte voor haar huis staan. Het slachtoffer reageert niet op de deurbel totdat ze een harde knal hoort. Zij belt direct 112. Als ze enige tijd later naar beneden gaat, ziet ze dat het keukenraam is geforceerd en open staat. Nog geen minuut later loopt de verdachte opnieuw langs de woning. Er voegt zich een tweede verdachte bij hem. Vermoedelijk ziet het duo het slachtoffer door haar huis lopen, want ze gaan er rennend vandoor. De politie zet ter plaatse de achtervolging in en weet alleen de tweede verdachte aan te houden.

Vragen