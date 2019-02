Een grove woningoverval in Oisterwijk

Een moeder en haar zoon werden op zaterdagnacht 24 november door twee gewapende mannen overvallen in hun huis aan de Scheepersdijk. Zonder buit gingen de daders er weer vandoor. Een camera in de buurt maakte interessante beelden. Niet van twee, maar van vijf jongemannen, waarvan de politie denkt dat ze met de overval te maken hebben.

Omschrijving

Terwijl de moeder en zoon beiden op de bank zitten staan er ineens twee mannen, waarvan een met pistool, in de woonkamer. Ze roepen om de kluis en proberen de vrouw vast te binden met duct tape. Die zet het op een gillen waarop de daders toch maar weer vertrekken. Als ze de daders na kijkt, ziet ze buiten nog een derde man, mogelijk op de uitkijk staan. De mannen rennen vervolgens weg in de richting van de Gemullehoekenweg.

De overvallers zijn misschien twee minuten binnen geweest, het ging razendsnel. Maar de impact op de moeder en haar zoon is er niet minder om. Het is een traumatische ervaring, die nog veel tijd gaat vergen om te verwerken.



De beelden zijn gemaakt door een camera in de buurt. Eerst zien we drie jongemannen, ze proberen zich te verstoppen achter een auto. Uiteindelijk komen er nog twee jongens in beeld. Ze horen kennelijk bij elkaar en dat maakt dat de politie ze alle vijf zoekt.