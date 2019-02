Overval op cafetaria Ni Hao

Omschrijving

De 40 jarige eigenaar was aan het afwassen toen er twee jongens de cafetaria binnen liepen. Een van de twee, dader 1, wilde sigaretten kopen. Hij vroeg om een pakje Marlboro. Een van de overvallers stapte toen naar voren en zei dat hij alles wilde hebben. Hierbij werd een vuurwapen op de vrouw achter de balie gericht. De vrouw gaf een slof, maar de jongens wilden meer hebben. Hierop gaf ze een hele doos met sigaretten. Dader 2 pakte de doos aan. Hierna vetrokken de beide daders. Het vierjarige zoontje van de eigenaar zat tijdens de overval in de zaak televisie te kijken.

Dader 1 droeg zwarte kleding en had zijn capuchon op, hij droeg een sjaal tot over zijn neus en mond, had een blanke huidskleur en was ongeveer 1.80 meter lang. Hij had een slank postuur, leeftijd onbekend;

Dader 2 droeg donkere kleding, had tevens de blauwe capuchon van zijn vest op, hij droeg een sjaal tot over zijn mond en neus, had een blanke huidskleur en was ongeveer 1.70 meter lang. Hij had een slank postuur, leeftijd niet bekend;

De jongens spraken volgens de eigenaar Engels. Er werd echter in het Nederlands gevraagd om de sigaretten.