Wie is deze overvaller van de drogisterij in Brunssum?

Wie kan er meer informatie geven over de identiteit van een verdachte die 16 januari een drogisterij aan de Schildstraat in Brunssum overviel?

Omschrijving

Het is woensdag 16 januari als rond sluitingstijd, om 18.00 uur, een onbekende persoon met een wapen een drogisterij aan de Schildstraat binnenkomt. Onder bedreiging dwingt hij een medewerkster om hem de inhoud van de kassa te geven. Direct daarna vlucht hij de winkel uit, stapt op een donkerkleurige scooter met een blauwe kentekenplaat en reed richting de Marebosjesweg.

De recherche heeft de zaak in onderzoek en deelt nu bewakingsbeelden van de verdachte in de hoop snel zijn identiteit te kunnen achterhalen. Heeft u informatie over deze zaak? Deel dit dan via 0900 - 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Signalement verdachte

De overvaller was gekleed in een grijze gewatteerde jas, zwarte joggingbroek en blauwe schoenen met witte zool. Zijn gezicht was afgedekt. Hij droeg een capuchon en zwarte handschoenen. De persoon is rond de 1.70 meter lang. Opvallend detail is dat hij geen helm droeg.