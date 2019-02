Brand gesticht bij café

Een man sticht brand bij een café aan de Voorstraat in Vianen. Hij giet een brandbare vloeistof door de brievenbus en steekt die in brand. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Het tv-programma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht besteedde in de uitzending van 13 februari 2019 aandacht aan deze zaak.

Brandstichting

Het gebeurt in de nacht van 14 op 15 januari 2019. De man is te zien op bewakingsbeelden van het café. Hij haalt een fles uit zijn tas en giet een vloeistof in de brievenbus. Hij steek het in brand en dan is een explosie te zien en te horen.

Alarm

Door de klap gaat het inbraakalarm af. De alarmcentrale belt de eigenaar. Die ziet op de bewakingsbeelden op zijn telefoon dat de boel in brand staat en belt 112.

Brandweer

De brandweer is snel ter plaatse en blust de brand. Ook worden de bewoners van de appartementen boven het café in veiligheid gebracht.

Signalement van de verdachte

man

slank / normaal postuur

droeg donkere kleding (door het nachtbeeld zijn de kleuren van de bewakingscamera vertekend)

had een donkere jas aan met een logo op de linker mouw bovenaan

had een grote schoudertas bij zich.

Getuigen

De recherche wil iedereen spreken die kan helpen de dader te vinden, maar is ook op zoek naar een aantal specifieke getuigen. Om iets voor 03.30 uur, kwamen drie personen een restaurant tegenover het café uitlopen. Eén van hen ontgrendelt een auto op afstand, de mannen lopen het beeld uit, waarschijnlijk naar de auto en even later rijdt een donkere auto weg, richting de Lekpoort. En een minuut of 6 later rijdt een lichtkleurige auto door de Voorstraat en slaat rechtsaf de Langendijk op. Deze mensen worden verzocht contact op te nemen met de politie.