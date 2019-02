Diefstal champagne Westwaarts Zoetermeer

Op 5 januari zijn twee mannen in beeld als zij vier flessen champagne stelen uit een filiaal van supermarkt Albert Heijn aan de Westwaarts in Zoetermeer.

Een van de twee mannen doet de vier flessen in de lege rugzak van de ander. De verdachte met de rugzak loopt vervolgens met een andere klant mee door de poortjes van de zelfscankassa zonder ook maar iets af te rekenen. De verdachte die de flessen in de rugzak deed, rekent daarna zelf nog iets kleins af en verlaat dan ook de winkel.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de Whatsapptiplijn op 06-10000012.