Misbruik betaalpas

Via een valse email die zogenaamd van de bank zou zijn, werd het slachtoffer uit Ter Aar gevraagd zijn bankpas op te sturen. In plaats van een nieuwe bankpas te ontvangen, werd er 4500 euro van zijn rekening gehaald. Op beelden is te zien dat een man in het casino in Rotterdam met de gestolen pas geld opneemt.

Signalement De man is fors gebouwd, heeft een dik gezicht en een dikke buik. Hij droeg die dag een vest met daaronder een shirt met de opdruk Nike Air. Hij had een Louis Vuitton schoudertas bij zich, aan de schouderband van de tas hing een zwarte pet.

Twee dagen na het versturen van de pas is de verdachte op de bewakingsbeelden van het casino te zien als hij in negen transacties in totaal 4500 euro opneemt.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de Whatsapptiplijn op 06-10000012.