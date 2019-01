Reeks inbraken personenauto’s

In november en begin december 2018 wordt er een reeks inbraken gepleegd in auto's, op verschillende plaatsen in de regio.

Omschrijving

Op woensdag 14 november 2018 worden er inbraken in personenauto's gepleegd in Raalte-Noord. De verdachten hiervan zijn op camerabeelden vastgelegd. Hierop is te zien dat eén van hen een rugzak met opvallende reflectoren draagt. Uit bewakingsbeelden blijkt ook dat dezelfde mannen de auto-inbraken plegen in Oldenzaal, aan de Erve Smellink, in de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 december 2018.

Ook worden deze mannen verdacht van de auto-inbraken in Ruurlo (op donderdag 1 november), in Doetinchem (op woensdag 14 november) en in Lichtenvoorde (op vrijdag 30 november). Onder andere nemen zij sturen en navigatieapparatuur mee.