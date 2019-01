Vluchtende inbreker breekt been

In Almere vluchten drie betrapte inbrekers een appartement uit. In paniek laten ze zich van een zes meter hoge balustrade vallen. Daarbij breekt één van hen zijn been. Toch weten ze te ontkomen. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 9 januari 2019. Ook RTV NH tv-programma Bureau NH besteedde die dag aandacht aan de zaak en tv-programma Bureau Flevoland van Omroep Flevoland deed dat een dag later.

Almere

Het verhaal speelt zich af in Almere op donderdagmiddag 1 november 2018. De bewoonster van het appartement in de Chicagostraat heeft een eigen bedrijf in Utrecht. Dat is de reden dat de politie ook in de regio's Utrecht en het zuidelijke deel van Noord-Holland op zoek is naar de verdachten. De vrouw ontdekt dat er inbrekers in haar appartement zijn, als ze thuiskomt na een boodschap. Ze belt 112. Maar nog voordat de agenten arriveren, zijn de inbrekers vertrokken.

Haast

Ze hebben grote haast om weg te komen. Een buurvrouw ziet de mannen wegrennen over het dak dat tussen de flats zit. Via die weg komen ze bij de balustrade boven de Jumbo supermarkt.

Vallen

Eén voor één laten ze zich van de balustrade van zes meter hoogte vallen. Eén van hen komt verkeerd terecht en loopt een open beenbreuk op. Hij krabbelt overeind en steekt al hinkelend de busbaan over en weet zo te ontkomen.

Hulp

Even later zien twee nietsvermoedende vrouwen een paar straten verderop de gewonde inbreker strompelen. Zij hebben geen idee wat de man op zijn geweten heeft en spreken hem aan. Ze zien dat het bot uit zijn rechteronderbeen steekt en zeggen dat hij naar het ziekenhuis moet. De man wil dat niet, maar omstanders blijven aandringen en uiteindelijk zet één van de vrouwen hem in haar auto en rijdt met hem naar het Flevoziekenhuis.

Opgehaald

Daar zet ze hem in een rolstoel. Dan stuurt hij haar weg. Ondanks alle pijn die hij echt wel moet hebben, zorgt hij ervoor dat iemand hem komt ophalen, nog voordat iemand van de eerste hulp naar hem heeft kunnen kijken. Waarschijnlijk is hij opgehaald door één van zijn handlangers.

Herkenning

De politie sluit niet uit dat hij uiteindelijk toch in een ander ziekenhuis is beland om zijn breuk te laten behandelen. Het kan mensen in zijn omgeving zijn opgevallen dat hij na 1 november met zijn rechteronderbeen in het gips liep of misschien wel een tijdje in een ziekenhuis heeft verbleven.

Signalementen

Verdachte 1:

man

lichtgetinte huidskleur

lengte ongeveer 1,75 meter

normaal / stevig postuur

had een donkere jas aan met een icht logo op de linker mouw

droeg een blauwe spijkerbroek

had zwarte schoenen aan en

een zwart petje op.

Verdachte 2 (degene die zijn rechter onderbeen brak):

man

lichtgetinte huidskleur

leeftijd 22 tot 28 jaar

lengte ongeveer 1,70 meter

slank / normaal postuur

zwart, opgeschoren haar

droeg een zwarte jas met capuchon en een licht logo op de linker mouw

had een lichtkleurige broek aan

droeg zwarte schoenen van het merk Louis Vuitton

had een zwart petje op.

Verdachte 3: