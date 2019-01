Getuigenoproep beschieting winkelpand

Laatste update: 29-01-2019 | 17:26 Zaaknummer: 2018167240 Datum delict: 27-08-2018 Plaats delict: Zwanenburg

In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 augustus is rond 03.15 uur een winkelpand aan de Dennenlaan in Zwanenburg beschoten. Niemand raakte hierbij gewond. Op dit moment is niet duidelijk waarom er op de winkel is geschoten.