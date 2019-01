Woninginbraak en bankpasfraude Obdam

Op zaterdag 13 oktober heeft er vermoedelijk rond 02.00 uur een woninginbraak plaatsgevonden aan de Snijdershof in Obdam. De inbraak vond plaats in de hobbyruimte gelegen aan de woning.

Omschrijving

De deur van de hobbykamer was afgesloten door middel van een nachtslot en een extra schuif. De deur bleek met veel kracht geopend te zijn. Uit de ruimte werden onder andere een laptop en portemonnee met verschillende pasjes weggenomen. Om 03.01 uur diezelfde nacht werd er geld opgenomen van twee verschillende rekeningen bij een geldautomaat in Obdam. Van de ene rekening werd 1250 euro opgenomen en van de ander 1000 euro.

Op de beelden is een man te zien die geld opneemt met de gestolen pasjes van de aangever. Het is echter niet duidelijk of deze man ook de inbraak heeft gepleegd.