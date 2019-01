Zakkenrollerij en bankpasfraude Hoorn

Omschrijving

Rond 13.30 rekende het slachtoffer bij de kassa rekende met een pinpas zijn boodschappen af. Daarna stopte de man zijn pinpas weer terug in het hoesje van zijn telefoon, althans dat dacht hij want bij thuiskomst werd hij gebeld door zijn bank. Een medewerker vertelde hem dat er twee hoge bedragen van zijn rekening waren afgeschreven; om 14.28 uur 1000 euro bij een geldautomaat aan de Stationsweg in Hoorn en om 14.37 uur 250 euro bij een bankautomaat eveneens in Hoorn. Het slachtoffer keek daarna in zijn telefoonhoesje en merkte dat zijn pinpas verdwenen was. Maar ook zijn creditcard zat er niet meer aan. Met de creditcard was gepoogd 300 euro op te nemen, echter was dit niet gelukt.

Het slachtoffer ging terug naar de supermarkt om de beelden op te vragen. Daarop is te zien dat er een man bij de kassa over de schouder van hem mee keek toen hij zijn boodschappen pinde. Deze man is ook te zien op beelden van de geldautomaat in Hoorn waar met de gestolen pinpas van het slachtoffer werd gepind.