Overval supermarkt Valkenboslaan Den Haag

Signalement De twee verdachten zijn in de supermarkt gefilmd, maar ook terwijl zij op de Fahrenheitstraat liepen. De combinatie van de man en de vrouw zou iemand ook iets kunnen zeggen. Ze zijn beiden blank maar mogelijk wel van Oost Europese afkomst en ongeveer tussen de 20 en 30 jaar oud. Opvallend is dat de vrouw hardhandiger en ongeduldiger is dan de man.

Vragen

Tips? Bel de politie

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze mishandeling? Neem contact op met de recherche via de opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de whatsapptiplijn 06-17214856. In deze zaak is het Team Criminele Inlichtingen bereikbaar op 06- 57876279.