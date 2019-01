Mishandeling Osylaan Zoetermeer

Omschrijving

De passagier loopt samen weg met de andere twee inzittenden, een man en een vrouw. Als het slachtoffer zijn auto staat te controleren op eventuele schade, komt het drietal terug. Het slachtoffer krijgt onverwachts een aantal harde klappen tegen zijn hoofd. Op het moment dat hij zich wil verdedigen, wordt hij door de andere man vastgehouden. Plotseling stopt het geweld en lopen de drie weg. Het slachtoffer blijft ontredderd achter. Zijn gezicht is opgezwollen en zijn oog is dichtgeslagen. Ondertussen kwam de vrouw die ook bij de mishandeling was geweest terug. Zij deed net alsof het slachtoffer niet bestond, stapte in de auto en reed weg. Er zijn geen camerabeelden in deze zaak, maar er is een uitgebreid signalement van de drie verdachten.

Signalementen:

De man die het eerste heeft geslagen is een korte, gedrongen man van zo'n 1.70m. Een sportschooltype, erg breed. Zijn haar is afgeschoren en hij heeft een dikke gespierde nek. Hij droeg een lichtbruin jack en sprak geen goed Nederlands. De andere man is een lange slanke man die enigszins slungelig overkwam. De vrouw is blank en ongeveer 30 a 35 jaar oud. Ze heeft een normaal postuur en is ongeveer 1.70 a 1.75m lang. Ze heeft donker krullend haar tot op de schouders. Verder droeg ze een blauwe spijkerbroek en een kort donker jack. De drie reden in een kleine groene auto.