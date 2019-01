Winkeldiefstal Kruidvat Zoetermeer

Op vrijdag 31 augustus is de verdachte in beeld als hij het Kruidvat aan de Dorpsstraat in Zoetermeer binnengaat. Hij heeft een geprepareerde tas bij zich.

De man pakt voor de vorm een mandje als hij de winkel binnenkomt. Het is druk in de winkel en hij gaat uitgebreid winkelen. Op de beelden is te zien dat het mandje leeg blijft leeg en de tas steeds zwaarder wordt. Dan verlaat hij de winkel.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de Whatsapptiplijn op 06-10000012.