Woningoverval in Hilvarenbeek

Op donderdag 15 november 2018 tussen 11.00 u en 11.30 u werd een bewoonster aan de Ds. van Heusdenstraat in Hilvarenbeek overvallen. Er werd aangebeld waarna de bewoonster open deed. Twee mannen duwden haar naar binnen, waarbij zij ten val kwam. Ook werd ze geslagen en hard aan haar haren getrokken. . Een van de overvallers had een klein model pistool bij zich. Een van de overvallers ging naar boven en haalde daar de boel overhoop. Wat er exact is weggenomen is niet bekend, waarschijnlijk geld. In de woning bleef een bruin/gele tas achter. r. Zij werd hard aan haar haar getrokken. Het slachtoffer verzette zich. Een van de overvallers ging naar boven en haalde daar de boel overhoop. Wat er exact is weggenomen is niet bekend, waarschijnlijk geld. In de woning bleef een bruin/gele tas achter.

Omschrijving

Signalement

Het waren blanke mannen, in ieder geval sprak een van hen Nederlands, onbekend of hij met dialect sprak. De mannen hadden een normaal postuur. Het slachtoffer zei dat ze sterk waren. Ze droegen een bivakmuts met gaten voor de ogen en waren in het donker gekleed. De mannen waren langer dan het slachtoffer, zij was 1.72 m.

Gebruikt voertuig

Een grijze Ford Galaxy met (zeer waarschijnlijk) het Belgische kenteken 846 APL. Deze auto werd op 4 juli 2018 gestolen in Genk (B). De wieldop van het linker voorwiel ontbrak, dit was goed zichtbaar op de beelden. Ook had de auto een trekhaak. De auto werd aangetroffen in Goirle.

Camerabeelden

Er zijn beelden van een grijze Ford Galaxy die voor de woning stopte. Twee mannen liepen de oprit van de woning van het slachtoffer op, op dat moment hadden ze nog geen bivakmuts op. De mannen gingen even later naar binnen. Op de beelden is te zien dat er een “oudere” man langs kwam fietsen tijdens de overval, mogelijk is dit een getuige. Na een tijdje liep er een man door het beeld heen, het leek erop dat hij aan het bellen was. De man verdween uit beeld. Op het moment dat de beide overvallers de woning uit kwamen liep de man die even tevoren door het beeld kwam, weer terug naar de grijze Ford. Allen liepen op dat moment snel/hard. Op de beelden is de achterzijde van de grijze Ford zichtbaar. Deze bewoog, waarschijnlijk omdat de mannen instapten. Vervolgens reed de auto weg.