Kentekenplaatdieven gezocht

Laatste update: 24-07-2019 | 15:53 Zaaknummer: 2019164207 Datum delict: 11-05-2019 Plaats delict: Utrecht

Tussen half mei en begin juni worden in een parkeergarage aan de Eendrachtlaan in Utrecht van zes geparkeerde auto’s de kentekenplaten gestolen. Voor zover nu bekend zijn vier van die sets kentekenplaten gebruikt bij het tanken zonder betalen op de Lunettenbaan, de Briljantlaan en de Gageldijk in Utrecht. Wij tonen beelden van twee kentekenplatendieven, één van hen is tevens degene die tankt zonder te betalen.