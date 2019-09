Verdachte drogeren en diefstal Buikslotermeer gezocht

Omschrijving

Op woensdag 24 april 2019 komt het slachtoffer voor het eerst in contact met de vrouw. Het slachtoffer drinkt die dag wat met haar en de twee kunnen het zo goed met elkaar vinden dat ze dezelfde avond samen uiteten gaan. Later die week komt de vrouw een keer bij het slachtoffer thuis langs en zaterdag 27 april brengt ze hem opnieuw een bezoek. Tijdens dit bezoek begint het slachtoffer zich niet lekker te voelen. Het slachtoffer kan zich niet herinneren wat er daarna precies gebeurt, maar een medewerker van de thuiszorg treft hem later die zaterdag verward en onderkoeld in zijn woning aan. De vrouw is dan niet meer aanwezig in de woning. Het gaat dusdanig slecht met het slachtoffer dat hij naar het ziekenhuis moet worden overgebracht. Daar blijkt uit onderzoek dat hij naar alle waarschijnlijkheid gedrogeerd is. Het sterke vermoeden bestaat dat de vrouw die hem die dag bezocht dit gedaan heeft. Met de bankpas van het slachtoffer is vervolgens geld opgenomen, waarschijnlijk ook door die vrouw die hij eerder had leren kennen.

Bovenstaande speelde zich allemaal af in de omgeving Buikslotermeer in Amsterdam-Noord.

De verdachte betreft een: