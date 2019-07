Explosies in Den Haag

De politie onderzoekt twee explosies die in mei bij twee bedrijven in Den Haag plaatsvonden.

Donderdag 16 mei rond 01.30 uur, vond er een explosie plaats bij een reisbureau aan de Hoefkade in Den Haag. Bij een ijssalalon aan de Beijersstraat in Den Haag vond er op dinsdag 21 mei rond 03.20 uur een explosie plaats. Op camerabeelden worden van elke explosie een persoon getoond die betrokken zijn geweest bij deze explosies.

Vragen

Herkent u de personen of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de Whatsapptiplijn op 06-10000012. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met Team Criminele Inlichtingen 06-57876279.