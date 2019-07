Betalen met vals geld

Op woensdag 22 mei rond 15.00 uur, is er in de stationshal van het Holland Spoor in Den Haag een verkoop van een mobiele telefoon geweest.

De koper heeft deze mobiele telefoon contant betaald met valse briefjes van 50,- euro in totaal is er voor 750 euro met vals geld betaald. Er worden camerabeelden getoond van de oplichtster.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de Whatsapptiplijn op 06-10000012.