Laat het ons weten via het tipformulier.

Deze vrouwen zoeken we voor zakken-/tassenrollen en pinfraude.

Het slachtoffer wilde parkeergeld betalen bij de Schouwburgring. De 88-jarige dame werd tijdens het pinnen bij de P-automaat aangesproken door twee vrouwen. Later kwam de bejaarde dame erachter dat haar portemonnee uit haar tas was gestolen. Vervolgens zien we één van de vrouwen met de gestolen bankpas pinnen. Wie (her)kent deze vrouwen?

Vragen

Wie herkent de vrouwen op de getoonde afbeeldingen of weet waar we ze kunnen vinden? Ze worden gezocht voor diefstal portemonnee en pinfraude in Tilburg.

Tippen kan via 0800-6070 / M. 0800-7000 of vul het tipformulier in.