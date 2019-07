Politie zoekt 22-jarige Aldijr Marlin

Omschrijving

Marlin is 1.76 meter, heeft zwart kroeshaar en donkerbruine ogen.

Op woensdagavond 3 juli zat Gino Oliveira zat op de achterbank van een Fiat Punto aan de Westkousdijk in Rotterdam-Delfshaven, toen de auto onder vuur werd genomen. De bestuurder reed nog snel weg naar de Slamatstraat daar vlakbij. Gino werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later alsnog aan zijn verwondingen bezweek. De politie startte een groot onderzoek en kon al snel de route van de auto van de dader grotendeels in kaart brengen. Die werd getoond in het programma Opsporing Verzocht. Daarnaast deed de politie meerdere getuigenoproepen. Uit het onderzoek van het rechercheteam kwam de identiteit van de vermoedelijke schutter naar voren. Het gaat om de 22-jarige Aldijr Marlin.

Ziet u Aldijr Marlin? Benader hem niet zelf, maar bel de politie op 112. Denkt u te weten waar hij zich bevindt of heeft u andere informatie? Bel dan met de opsporingstiplijn op 0800-6070.Voor een vertrouwelijk gesprek belt u met het Team Nationale Inlichtingen: 079-3458999. Anoniem melden kan via 0800-7000.