'Tikkie' fraude bij verkoop spelcomputer

Omschrijving

De koper wilde ‘Tikkie’ gebruiken om het geld naar haar over te maken. Aangeefster ging hiermee akkoord en kreeg van de koper een tikkieverzoek om € 0,01 naar hem over te maken. Dit was volgens de koper om de bankgegevens van haar te controleren of dit wel OK was.

Na het overmaken van de € 0,01 was volgens de koper alles prima in orde en hij zou het geld spoedig overmaken. Het slachtoffer ontving geen geld maar zag op maandag 25 februari dat er een groot geldbedrag van haar bankrekening afgeschreven was.Er was o.a. geld overgeschreven naar een bankrekening waarmee een NS e-ticket gekocht was. Op maandag 25 februari omstreeks 08.00 uur werd de e-ticket gebruikt op het NS station in Zwolle. De bewakingscamera’s maakte opnames van de verdachte die gebruik maakte van de e-ticket.

De politie wil graag weten wie dit is. Kent u deze persoon of heeft u informatie over hem? Bel dan met de Politie.

De politien is te breiken via 0900 – 8844 of als u anoniem wilt blijven stichting Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000.