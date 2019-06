Inbrekers stelen antieke pendules en dure horloges

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 12 juni 2019 van het tv-programma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht.

Inbraak

De inbraak vindt plaats in de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 april in Oud-Zuilen, een dorp tussen Utrecht en Maarssen. De bewoners waren op dat moment een dagje weg. Een logé, een man van in de 60, paste op het huis en lag die nacht te slapen op de tweede verdieping. Hij wordt wakker van de inbrekers. Als hij gaat kijken waar het geluid vandaan komt, loopt hij drie in het donker geklede mannen tegen het lijf.

Pools

De inbrekers schrikken ook van de logé roepen dan een aantal Poolse scheldwoorden. Dat duidt erop dat de mannen waarschijnlijk van Poolse afkomst zijn.

Politie

De logé vlucht zijn slaapkamer in en belt 112. De inbrekers barricaderen de deur van de slaapkamer. Als de agenten aankomen, zijn de inbrekers verdwenen. Een speurhond volgt hun spoor tot aan de Groeneweg. De politie vermoedt dat de daders daar in een voertuig gestapt zijn.

Pendules

De buit van de inbrekers bestaat uit eenaantal antieke pendules.

Horloges

Ook nemen ze een aantal dure horloges mee. De totale waarde van de buit looptin de tienduizenden euro's.