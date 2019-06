Vermissing Sumanta Bansi uit Hoorn

Sinds zondag 18 februari 2018 wordt de 23-jarige Sumanta Bansi uit Hoorn vermist. De Surinaams-Hindoestaanse Sumanta is voor het laatst gezien op haar verblijfadres in Hoorn waar zij sinds 2016 verbleef voor haar studie in Amsterdam. Ook werkte zij bij een tandartsenpraktijk in Den Haag. Sindsdien ontbreekt van haar elk spoor. De politie onderzoekt haar vermissing en de Hoofd Officier van Justitie heeft een beloning van €15.000,- uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vermiste Sumanta.

Omschrijving

Sumanta groeit op in het Surinaamse Wageningen en verhuist in 2016 voor haar studie naar Nederland. In eerste instantie woont ze in Amsterdam, maar daar kan ze maar kort blijven. Ze gaat op zoek naar een andere woonplek en vindt uiteindelijk onderdak in Hoorn bij een bevriend echtpaar. Vanuit Hoorn reist ze voor haar studie op en neer naar Amsterdam en voor haa rwerk naar Den Haag en Gouda. Ook bezoekt Sumanta geregeld een hindoetempel in Amsterdam Zuidoost.

Zwangerschappen

In de zomer van 2017 raakt Sumanta onverwachts zwanger en besluit, na meerdere gesprekken, de zwangerschap te beëindigen. Enkele maanden later, in februari 2018, blijkt Sumanta opnieuw zwanger. Maar ontbreekt sinds 18 februari van haar elk spoor. Ze reageert niet meer op berichten en verschijnt ook niet meer op haar werk, op de universiteit of in de hindoetempel in Amsterdam.

18 februari 2018

Er zijn geen aanwijzingen dat Sumanta mogelijk naar het buitenland is vertrokken. Ook zelfmoord lijkt onwaarschijnlijk daar Sumanta blij was met haar zwangerschap (ten tijde van haar vermissing, was Sumanta zo’n negen weken zwanger; haar kindje zou nu dus ongeveer 9 maanden oud zijn). Uit onderzoek blijkt dat haar telefoon voor het laatst is gebruikt op zondagavond 18 februari 2018 rond 21.45 uur. Daarna blijft het stil op diverse kanalen zoals WhatsApp, haar mail en haar Facebook-account. Ook haar OV-chipkaart is sindsdien niet meer gebruikt en er is geen geld opgenomen van haar rekening.

Details

De politie wil precies in kaart brengen wat zich in de periode voor Sumanta's verdwijning allemaal heeft afgespeeld in haar leven. Ook wil de politie weten met wie Sumanta heeft gesproken en waarover. Al dat soort details zijn voor het onderzoek belangrijk. De politie wil daarom met zoveel mogelijk mensen spreken die Sumanta tijdens haar leven in Nederland hebben gekend.