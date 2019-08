Verdachten pinnen met gestolen pinpas Burgemeester De Vlugtlaan gezocht

Op dinsdagmiddag 5 maart wordt er rond 12.45 uur ingebroken in een woning aan de Overhoeksparklaan in Amsterdam. Bij deze inbraak wordt onder andere een bankpas weggenomen. Diezelfde dinsdagmiddag wordt rond 14.00 uur met de gestolen pinpas gepind bij een geldautomaat aan de Burgemeester De Vlugtlaan.

Vragen