Diefstallen uit Zoetermeerse hotels

De twee Engelse toeristen ontbijten op dat moment in het restaurant van het NH Hotel. De tas van de vrouw ligt onder haar stoel. Op camerabeelden is te zien hoe twee mannen het restaurant inlopen en bij de tafel van het stel de aandacht proberen af te leiden. Als dit lukt, pakt een van hen de tas van onder de tafel. De twee mannen worden ook verdacht van soortgelijke diefstal in het Bastion hotel in Zoetermeer.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de Whatsapptiplijn op 06-10000012.