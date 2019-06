Diefstal uit gokkasten Naaldwijk

Op woensdag 14 november stelen twee mannen een groot geldbedrag uit twee gokkasten in een café in Naaldwijk.

In het bijzijn van klanten en personeel van het café lukte het hen om ongezien met behulp van een zogenaamde lopersleutel de gokkasten te openen. De twee verdachten zijn goed in beeld en worden tussen de 30 en 40 jaar oud geschat.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de Whatsapptiplijn op 06-10000012.