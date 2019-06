Diefstal pinpas Zoetermeer

Deze man liet haar een kaart zien waarvan ze later vermoedde dat deze niet eens van Zoetermeer was. Op 16 maart bemerkte de aangeefster dat haar portemonnee verdwenen was en bedacht zij direct dat het eerdere incident. hiermee te maken zou kunnen hebben. Vervolgens bleken er drie transacties van de weggenomen bankpas te zijn gedaan.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de Whatsapptiplijn op 06-10000012.