Diefstal pinpas Zoetermeer

Op 30 maart kwam de aangever er achter dat zijn pinpas niet meer in zijn portemonnee zat. De aangever herinnerde zich dat hij op 27 maart boodschappen had gedaan bij een winkel in de Dorpsstraat in Zoetermeer.

Op zijn bankafschriften zag de aangever dat er op 27 en 28 maart in totaal 2509 euro van zijn rekening was gehaald.

Vragen

